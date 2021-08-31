Совет при павлодарской палате «Атамекен» выработал 30 рекомендаций против коррупции

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Директор Палаты предпринимателей Павлодарской области Серик Тельманович Садвакасов рассказал, как орган защищает бизнесменов от коррупции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В борьбе с коррупцией должны участвовать не только государственные органы. Общественность точно так же заинтересована в том, искоренить её», - сказала заместитель акима Павлодарской области Айзада Курманова на встрече, посвящённой социальному проекту «Расширение участие НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культуры».

Во встрече принял участие и директор Палаты предпринимателей Павлодарской области Серик Тельманович Садвакасов.

По мнению инициаторов заседания, чтобы выполнить задачу по снижению коррупции в обществе, которую поставил перед страной Президент Казахстана, надо повысить эффективность работы самих госорганов, которые заняты этой борьбой.

При этом общественные организации не должны собой подменять полномочия компетентных государственных антикоррупционщиков, а власти не должны подминать под себя неправительственный сектор. Работать государство и НПО должны вместе. Воспринимая друг друга как партнёров, заявили инициаторы проведения мероприятия.

«В рамках работы по противодействию коррупции при Палате предпринимателей Павлодарской области действует Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. В состав Совета включены 16 членов: адвокат, практикующие юристы, депутаты маслихата, действующие бизнесмены и руководство государственных органов», - отметил Серик Садвакасов.

По его словам, каждое заседание проходит в сопровождении аудио-фиксации. Практикуется проведение заседаний Совета в режиме онлайн-трансляции через Facebook. В каждом заседании участвуют журналисты, которые рассказывают о поднятых вопросах и проблемах в СМИ и в социальных сетях.

«По вопросам Совета с начала года опубликовано более 71 материала в СМИ. За отчётный период проведено 8 заседаний Совета, рассмотрено 16 вопросов, выработано 30 рекомендаций; на сегодняшний день поддержаны 22 из них, что составляет 74%», - заявил директор Палаты предпринимателей Павлодарской области.