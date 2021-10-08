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Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел вопросы развития альтернативной энергетики

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
8 Октября 2021, 17:53
Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел вопросы развития альтернативной энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии и перехода РК к низкоуглеродной экономике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

С докладами о перспективах развития «зеленой экономики» и привлечения иностранных инвестиций в возобновляемые источники энергии выступили исполнительный директор Американской торговой палаты (АТП) в РК Дорис Брэдбюри, президент АТП в РК Кеннет Мак, руководитель отдела Евразии Секретариата по глобальным отношениям ОЭСР Уильям Томпсон, аккредитованные в Казахстане послы Великобритании Кэти Лич, ЕС — Кестутис Янкаускас, Нидерландов — Хайме де Бурбон, специальный посланник Канады при ЕС Стефан Дион, а также представители компаний GE, Total Energies, Orano Group Kazakhstan (KATCO), Eurasia Group и др.

С информацией о принимаемых мерах выступили министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков.

Обсуждены вопросы декарбонизации экономики и адаптации к изменению климата, внедрения в РК наилучших доступных технологий, привлечения инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии, точного земледелия и в целом «зеленой» экономики.

Глава Правительства отметил, что Казахстан наращивает меры по реализации своих обязательств в рамках глобальной борьбы с изменением климата. При этом усилия сосредоточены на повышении устойчивости и декарбонизации экономики.

В реализацию Парижского соглашения РК к 2030 году Правительство таргетирует сокращение выбросов парниковых газов на 15%. Для достижения поставленной цели Казахстан обновил определяемый на национальном уровне вклад по снижению выбросов (ОНУВ) и разработал соответствующую Дорожную карту на 2022-2025 годы.

«Правительство также принимает практические меры для реализации объявленной Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в декабре 2020 года в рамках Саммита ООН по климатическим амбициям цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Ведется разработка Доктрины достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года, которая будет представлена в ноябре т.г. в г. Глазго на Конференции ООН по изменению климата. Документ предусматривает меры по повышению энергетической эффективности экономики РК, электрификации и широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр отметил, что Правительство намерено удвоить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме производства энергии до 6% уже в 2023 году, а не в 2025 году, как планировалось ранее.

Глава Правительства подчеркнул, что Казахстан принял целый ряд структурных мер по улучшению инвестиционной среды для привлечения иностранного капитала и передовых технологий в отрасль развития альтернативной энергетики.

В результате, в 2020 году были введены в эксплуатацию 25 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью почти 600 МВт. Объем инвестиций превысил $510 млн.

В течение следующих четырех лет планируется ввод в эксплуатацию свыше 60 новых проектов ВИЭ общей мощностью 2400 МВт и объемом инвестиций более $2,5 млрд.

В настоящее время в Казахстане действуют 124 объекта ВИЭ установленной мощностью 1922 МВт: 31 ветровая электростанция, 48 солнечных электростанций, 40 гидроэлектростанций, 5 биоэлектростанций.

Премьер-министр РК   Астана  
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