Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел реализацию налоговой реформы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы реализации налоговой реформы в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

С докладами о перспективах совершенствования налоговой политики в РК, глобальных стратегиях корпоративного налогообложения и их роли в формировании благоприятного инвестиционного климата выступили аккредитованные в Казахстане послы Канады Николя Бруссо, Европейского союза — Свен-Олов Карлссон, временные поверенные в делах США — Теодор Линг, Великобритании — Джонатан Лейфилд, а также представители компаний EY, Exxon Mobil, Deloitte и др.

С комментариями с казахстанской стороны выступили министр национальной экономики Асет Иргалиев и вице-министр финансов Канат Баедилов.

Иностранные представители положительно отметили предпринимаемые Казахстаном меры по проведению реформы налогового администрирования, а также высказали ряд рекомендаций по дальнейшей модернизации фискальной системы РК.

«В первом квартале 2021 года наиболее динамично развивался реальный сектор экономики РК. Рост отмечен в обрабатывающей промышленности (+7,5%), строительстве (+13,1%) и сельском хозяйстве (+2,8%). Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 34%. Позитивная динамика наблюдается и в секторе услуг, включая торговлю и транспорт», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что в результате предпринимаемых Правительством антикризисных мер в апрельском обзоре мировой экономики МВФ прогноз роста ВВП Казахстана в 2021 году улучшен с 3,0% до 3,2%. Ведущие рейтинговые агентства Moody’s, Fitch и Standard&Poor’s также подтвердили допандемические рейтинги и дали положительные прогнозы развития казахстанской экономики в диапазоне 3,2-3,8%.

«В результате реформы налоговая система станет более гибкой и будет способствовать повышению объемов привлечения внутренних и внешних инвестиций в экономику РК. Мы обеспечим эффективное выполнение рекомендаций по дальнейшему укреплению международной позиции Казахстана как надежного и предсказуемого государства с четкой и прозрачной налоговой системой», — резюмировал А. Мамин.