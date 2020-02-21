Совет по улучшению инвестиционного климата рассмотрел вопросы налоговой политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы налоговой политики и ее влияния на инвестиционный климат в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

С докладами о зарубежном опыте налогообложения и его роли в формировании благоприятного делового климата и развитии экономической конкуренции, а также предложениях по реализации в Казахстане прогрессивных методов налогового администрирования и фискальной политики выступили аккредитованные в Казахстане послы Великобритании М. Гиффорд, Канады Н. Бруссо, Европейского Союза Свен-Олов Карлссон, временный поверенный в делах посольства США Т. Люнг, а также представители инвестиционного сообщества — компаний EY, Deloitte, PwC, Heidelberg Cement.

С комментариями о проводимой в РК реформе налогового администрирования выступили министр национальной экономики Р. Даленов и первый вице-министр финансов Б. Шолпанкулов.

«По итогам 2019 года ВВП Казахстана вырос на 4,5%. Рост обеспечен преимущественно за счет несырьевых отраслей – строительство (12,9%), торговля (7,6%), транспорт (5,1%), обрабатывающая промышленность (4,4%). Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций возрос до 25 млрд долларов. Реальные доходы населения увеличились на 5,5%, инфляция находилась в запланированном коридоре и составила 5,4%. Нашим приоритетом являются сохранение и укрепление заданного тренда развития в условиях циклического охлаждения мировой экономики и рисков в связи с ситуацией в Китае», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр рассказал о проводимой в РК реформе налоговой системы в целях повышения ее эффективности в обеспечении экономического роста, улучшении делового климата, увеличении занятости населения и привлечении инвестиций.

«Мы обеспечим эффективное выполнение рекомендаций по дальнейшему укреплению международной позиции Казахстана как надежного и предсказуемого инвестиционного направления с четкой и прозрачной налоговой системой», — резюмировал А. Мамин.