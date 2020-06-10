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Совет по развитию национальных парков создадут в Казахстане

10 Июня 2020 17:11
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Совет по развитию национальных парков создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет создан совет по развитию национальных парков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В последние дни в соцсетях активно обсуждается вопрос дальнейшего развития нацпарков. Мы благодарим экоактивистов, что им небезразлична судьба нацпарков. Хочу подчеркнуть, что мы с вами на одной стороне. Мы против хаотичной застройки тяжелыми строениями, объектами, которые не вписываются в ландшафт нацпарков, природы. Мы за развитие нацпарков без нагрузки на окружающую среду. (....). Наше министерство всегда готово к открытому диалогу. Мой заместитель уже вторую неделю в Алматы проводит встречи с экоактивистами для обсуждения всех имеющихся вопросов», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов в ходе онлайн-отчетной встречи на площадке СЦК.

Министр также сообщил о создании Совета по развитию национальных парков.

«Туда войдут эксперты в данной области, представители министерства, общественности, экоактивисты. Совет сможет осуществлять контроль выполнения обязательств со стороны инвестора, участвовать в обсуждении плана развития нацпарка и, в случае необходимости, влиять на реализацию его аспектов», - проинформировал министр.

Ранее глава Минэкологии сообщил о том, что ведомством было принято решение использовать американскую модель развития национальных парков, по которой предпочтение будет отдаваться развитию туристских троп и маршрутов.


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#Экология  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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