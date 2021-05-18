Совет по развитию креативных индустрий создали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице создан Совет по развитию креативных индустрий с участием представителей палаты предпринимателей, объединения юридических лиц «Ассоциация креативных предпринимателей Казахстана», Центра по развитию креативных индустрий, МФЦА, а также государственных учреждений. Об этом переддает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Совет будет заниматься внесением предложений по развитию креативного предпринимательства и креативного потенциала города, выявлять барьеры в развитии креативной экономики и вносить предложения по их решению, прорабатывать вопрос создания новых инструментов государственной поддержки по развитию креативной экономики в городе Нур-Султана.

Как один из креативных кластеров создан Центр по развитию креативных индустрий при управлении культуры города Нур-Султана, который будет содействовать:

- массовому наращиванию креативного кластера столицы;

- развитию предпринимательства в сфере креативной индустрии;

- формированию высококачественного творческого продукта.

Каждый житель города Нур-Султан будет иметь возможность предложить свой проект на рассмотрение, получить квалифицированную консультацию и сопровождение вплоть до реализации, при условии его одобрения в коллегиальном органе Центра.

(Для обратной связи - Управление по инвестициям и развитию предпринимательства г. Нур-Султан, 55-69-06).

Ранее Глава государства поручил акцентировать внимание на роли талантливой молодежи в создании креативной индустрии, являющейся одним из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики.