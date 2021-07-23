Совет по переходу к «зеленой экономике» рассмотрел вопросы несанкционированных свалок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Рассмотрен ход реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о ликвидации действующих и недопущению образования новых стихийных свалок, которое было дано 10 июля т.г. на расширенном заседании Правительства.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев доложил, что по состоянию на 19 июля т.г. космомониторингом выявлено 4763 несанкционированных мест размещения отходов. По итогам первого полугодия 2021 года в стране функционируют 2932 полигонов твердо-бытовых отходов (ТБО), из них лишь 509 или 17,36% соответствуют экологическим и санитарным нормам.

На территории страны работает 191 мусоровывозящая организация, на балансе которой имеются свыше 2 тыс. единиц специализированного автотранспорта. В новом Экологическом кодексе, вступившем в силу 1 июля т.г., предусмотрен ряд системных мер, а именно введение уведомительного порядка в целях упорядочения и контроля деятельности мусоровывозящих организаций, а также оснащение мусоровывозящего транспорта спутниковыми навигационными системами (GPS).

Глава Правительства поручил местным исполнительным органам рекультивировать не соответствующие экологическим и санитарным нормам полигоны ТБО, либо привести их в соответствие с установленными требованиями, а также создать инфраструктуру по переработке и захоронению строительных отходов.

Местным исполнительным органам поручено ликвидировать все выявленные космическим мониторингом несанкционированные свалки, совместно с МВД, МЭГПР, МИОР и общественностью провести рейды по выявлению стихийных свалок с привлечением к ответственности нарушителей.

Премьер-Министр подчеркнул необходимость создания колл-центров в регионах на примере iKomek (г. Нур-Султан) по выявлению и ликвидации стихийных свалок. А. Мамин поручил предусмотреть утилизацию строительных отходов при выдаче разрешений на строительство объектов, рассмотреть применение строительных отходов в уплотнении и рекультивации полигонов ТБО, а также в рекультивации исторических мест добычи основных полезных ископаемых.

Глава Правительства отметил важность создания инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства по сбору и переработке строительных отходов, что сформирует условия для вывоза крупногабаритного и строительного мусора.