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    21:55, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Совет по искусственному интеллекту и передовым технологиям создали в ОАЭ

    искусственный интеллект
    Фото: pixabay.com

    Президент ОАЭ Мохамед бин Заед Аль Нахайян издал закон о создании Совета по искусственному интеллекту и передовым технологиям (AIATC). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на wam.ae.

    Совет будет заниматься разработкой и реализацией политики, связанной с исследованиями, инфраструктурой и инвестициями в искусственный интеллект и передовые технологии в Абу-Даби.

    Создание Совета по искусственному интеллекту и передовым технологиям отражает твердую убежденность главы страны в важности лидерства в области технологий для построения экономики будущего. Совет будет заниматься разработкой планов и исследовательских программ в сотрудничестве с местными и глобальными партнерами для повышения статуса Абу-Даби в области искусственного интеллекта и передовых технологий.

    Совет будет способствовать реализации стратегии Абу-Даби по превращению эмирата в ведущий мировой центр для инвестирования в передовые технологии, создания партнерских отношений и привлечения талантливых специалистов.

    Теги:
    ОАЭ Искусственный интеллект Ближний Восток Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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