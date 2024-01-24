Совет по искусственному интеллекту и передовым технологиям создали в ОАЭ

Президент ОАЭ Мохамед бин Заед Аль Нахайян издал закон о создании Совета по искусственному интеллекту и передовым технологиям (AIATC). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на wam.ae.

Совет будет заниматься разработкой и реализацией политики, связанной с исследованиями, инфраструктурой и инвестициями в искусственный интеллект и передовые технологии в Абу-Даби.

Создание Совета по искусственному интеллекту и передовым технологиям отражает твердую убежденность главы страны в важности лидерства в области технологий для построения экономики будущего. Совет будет заниматься разработкой планов и исследовательских программ в сотрудничестве с местными и глобальными партнерами для повышения статуса Абу-Даби в области искусственного интеллекта и передовых технологий.

Совет будет способствовать реализации стратегии Абу-Даби по превращению эмирата в ведущий мировой центр для инвестирования в передовые технологии, создания партнерских отношений и привлечения талантливых специалистов.