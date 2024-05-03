Совет по инклюзии обсудил реабилитацию лиц с инвалидностью в Казахстане

На заседании Совета по инклюзии при Сенате обсуждались проблемы медицинской, трудовой и социальной реабилитации людей с инвалидностью. Сенаторы вместе с представителями государственных органов и экспертами подготовили набор рекомендаций для поддержки этой группы граждан и обсудили способы их реализации, передает агентство Kazinform.

В своем приветственном слове спикер Сената подчеркнул важность создания инклюзивного общества, где каждый человек имеет равные возможности. Он также отметил необходимость решения ряда проблем, таких как недостаток использования потенциала людей с инвалидностью на рынке труда из-за неадаптированности его к их потребностям.

— Формирование инклюзивного общества равных возможностей является одним из важнейших приоритетов повестки реформ Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Прежде всего, это равный и справедливый доступ к медицинскому обслуживанию, качественному образованию, трудоустройству и возможности для эффективной социализации. Важно развивать социальную реабилитацию. Одним из элементов содействия реабилитации является трудоустройство. Однако сегодня трудовой занятостью охвачено только 36% лиц с инвалидностью в трудоспособном возрасте, — сказал Председатель Палаты в своем выступлении.

Вместе с тем, в ходе обсуждения инклюзивных условий обучения, было отмечено, что недостаточно только создание физической безбарьерной среды. Инклюзивное образование — это гибкие программы, адаптированные технические и учебные средства, соответствующая компетентность педагогов. Однако в регионах по-прежнему наблюдается дефицит педагогических кадров и реабилитологов.

Кроме того, как подчеркнул Спикер Сената, неверно рассматривать реабилитацию людей с ограниченными возможностями только с медицинской стороны. Эта актуальная социальная проблема требует особого комплексного подхода и взаимодействия заинтересованных сторон.

— Ежегодно растет количество детей с особыми образовательными потребностями. Согласно данным национальных исследований, 50% педагогов не готовы к такому формату работы и разработке соответствующих индивидуальных учебных планов. В этих условиях возрастает необходимость разработки современной модели подготовки учителей и воспитателей для работы с данной категорией детей. Таким образом, считаем критически важным развитие реабилитации как комплексного процесса. Со своей стороны, Сенат Парламента готов оказать законодательную поддержку соответствующим инициативам, разработать и принять необходимые законы, — резюмировал Спикер Палаты.

Совет по инклюзии Сената действует с октября прошлого года и нацелен на содействие включению лиц с инвалидностью в активную общественную, социальную и трудовую жизнь. За это время на площадке Совета поднимались вопросы, касающиеся трудоустройства и занятости лиц с инвалидностью, роли бизнеса в создании инклюзивной среды и доступа к финансовым услугам и инфраструктуре.

По итогам заседания, выработанные Советом предложения по содействию медицинской, трудовой и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями, будут переданы в соответствующие государственные органы, ряд предложений будут направлены в качестве депутатских запросов. Кроме того, вопросам реабилитации будет уделено внимание и при рассмотрении в Сенате Республиканского бюджета на предстоящие годы.