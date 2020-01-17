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Совет по импортозамещению создан в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» анонсировала создание Совета по импортозамещению, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы подготовили положение о создании Совета по импортозамещению при НПП «Атамекен». Национальная палата выдвинула кандидатуру инициатора создания Совета по импортозамещению Сайдуллу Кожабаева в качестве председателя совета. Он, основатель холдинга Alageum Electric, в основе которого лежит Кентауский трансформаторный завод, обратился к нам и предпринимателям несырьевых отраслей. К созданию совета подключились лидеры несырьевых отраслей и начали реально заниматься ростом индустрии», - сказал председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов на пресс- конференции в СЦК.
Первое заседание совета запланировано на вторую половину января 2020 года.
Также он отметил, что на площадке Совета бизнес-сообществом совместно с уполномоченными государственными органами и организациями будут обсуждаться такие вопросы, как развитие местного содержания и системы регулируемых закупок, таможенно-тарифной политики, технического регулирования, развития сырьевой базы, инфраструктурного развития, повышения эффективности мер государственной поддержки, развития промышленной кооперации и субконтрактации и другие вопросы, касающиеся развития обрабатывающей промышленности;
Национальная палата совместно с бизнесом отобрала 362 перспективных товарных группы, исходя из основных критериев: наличие сырья, спроса на рынке Казахстана, в том числе в регулируемых закупках, технологическая доступность производства.
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