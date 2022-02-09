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Совет отечественных предпринимателей создан в Казахстане

9 Февраля 2022 10:24
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Совет отечественных предпринимателей создан в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 февраля 2022 года создан Совет отечественных предпринимателей, передает МИА «Казинформ».

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Согласно документу, Совет отечественных предпринимателей является консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики Казахстан. Рабочим органом Совета является Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Основные задачи Совета:

1) выработка рекомендаций и предложений по вопросам: социально-экономического развития Республики Казахстан; совершенствования законодательства Республики Казахстан по вопросам предпринимательства; создания условий, стимулирующих развитие рыночной экономики и привлечение отечественных инвестиций в экономику страны; оценки и улучшения делового и инвестиционного климата;

2) рассмотрение и обсуждение иных вопросов в сфере предпринимательства и инвестиционной политики.

Совет возглавил Премьер-Министр Алихан Смаилов, его заместителем стал вице-премьер-министр — министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. В состав организации вошли все казахстанские министры, за исключением министра обороны Казахстана, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана (по согласованию), председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (по согласованию), председатель правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (по согласованию), председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (по согласованию), а также руководители объединений юридических лиц.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке .


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#Правительство РК   #Бизнес   #Экономика  
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