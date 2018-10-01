Совет министров обороны государств-участников СНГ прошел в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте состоялось 75-ое заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В заседании приняли участие главы оборонных ведомств Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Участниками была обсуждена обстановка в Центрально-Азиатском регионе, рассмотрены вопросы и задачи по противодействию международному терроризму, направлению развития международного сотрудничества и осуществлен обмен мнениями между государствами Содружества, а также обсуждены перспективы Объединённой системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

«В ходе сегодняшнего заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ, был заслушан отчет о проделанной работе и даны соответствующие оценки. Также главы оборонных ведомств государств-участников рассмотрели конкретные вопросы. В частности, сотрудничество в области обеспечения полетов авиации Вооружённых сил стран СНГ, реализации Конституции развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания, взаимодействия в сфере военного образования, проведение совместных мероприятий, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне», - отметил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.



По итогам заседания членами Совета был принят План работы СМО на 2019 год. Также подписаны документы, направленные на развитие Совместной (объединенной) системы связи Вооруженных сил государств-участников Содружества, информационное обеспечение деятельности вооружённых сил на период до 2022 года, сотрудничество в области навигации, топографии, геодезии и метрологии, утвердили совместные мероприятия объединённой системы ПВО стран СНГ в 2019 году, а также рассмотрели ряд других вопросов.





Напомним, Совет министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств был образован в 1992 году. В его состав входят представители Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.



