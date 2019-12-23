Совет матерей активно участвует в благотворительных акциях в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Доме Дружбы – Центре общественного согласия Усть-Каменогорска прошла встреча областного Совета матерей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр ВКО.

Во встрече приняла участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана ВКО, заведующая секретариатом Жанна Аскарова, которая рассказала о деятельности Советов матерей и планировании работы за 2020 год.

Всего в области действует 284 областных, городских, районных и сельских окружных Совета матерей, численность членов составляет 1387 человек.

«За отчетный период Советами всех уровней проведено 758 мероприятия, с охватом 60868 человек. Приоритетными направлениями деятельности Совета является продвижение таких проектов Ассамблеи народа Казахстана как «Семья - основа государства», «Қазақтану», благотворительных акций в рамках календаря «Каравана милосердия», программы «Рухани жаңғыру». Советы матерей всех уровней принимают активное участие в ежемесячных благотворительных акциях АНК «Сарқыт», «Сыбаға» и «Шашу», - рассказали в информационном центре .





В ходе встречи ее участники рассказали, что члены Советов матерей участвуют в медиативной деятельности. С их участием проводятся родительские собрания, беседы, встречи, акции «Миритесь по собственному желанию», классные часы на темы «Медиация и мы», «Правонарушения и их последствия», «Досудебное урегулирование конфликтов».

«Советы матерей городов и районов области сыграли определенную роль в сохранении и укреплении института семьи, в воспитании подрастающего поколения, снижении количества разводов, в профилактике преступлений и правонарушений среди подростков», - рассказали во время встречи ее участники.

Отметим, что Восточном Казахстане проведены работы по развитию новых форм поддержки бизнеса, женского предпринимательства, в том числе поддержка многодетных семей. Продолжена также работа по организации и проведению информационных и диалоговых бизнес-площадок с участием активных лидеров женских организаций области, с приглашением матерей из многодетных семей и женщин-инвалидов.