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Совет матерей активно участвует в благотворительных акциях в ВКО

23 Декабря 2019 11:43
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Совет матерей активно участвует в благотворительных акциях в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Доме Дружбы – Центре общественного согласия Усть-Каменогорска прошла встреча областного Совета матерей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр ВКО.

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Во встрече приняла участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана ВКО, заведующая секретариатом Жанна Аскарова, которая рассказала о деятельности Советов матерей и планировании работы за 2020 год.

Всего в области действует 284 областных, городских, районных и сельских окружных Совета матерей, численность членов составляет 1387 человек.

«За отчетный период Советами всех уровней проведено 758 мероприятия, с охватом 60868 человек. Приоритетными направлениями деятельности Совета является продвижение таких проектов Ассамблеи народа Казахстана как «Семья - основа государства», «Қазақтану», благотворительных акций в рамках календаря «Каравана милосердия», программы «Рухани жаңғыру». Советы матерей всех уровней принимают активное участие в ежемесячных благотворительных акциях АНК «Сарқыт», «Сыбаға» и «Шашу», - рассказали в информационном центре .


В ходе встречи ее участники рассказали, что члены Советов матерей участвуют в медиативной деятельности. С их участием проводятся родительские собрания, беседы, встречи, акции «Миритесь по собственному желанию», классные часы на темы «Медиация и мы», «Правонарушения и их последствия», «Досудебное урегулирование конфликтов».

«Советы матерей городов и районов области сыграли определенную роль в сохранении и укреплении института семьи, в воспитании подрастающего поколения, снижении количества разводов, в профилактике преступлений и правонарушений среди подростков», - рассказали во время встречи ее участники.

Отметим, что Восточном Казахстане проведены работы по развитию новых форм поддержки бизнеса, женского предпринимательства, в том числе поддержка многодетных семей. Продолжена также работа по организации и проведению информационных и диалоговых бизнес-площадок с участием активных лидеров женских организаций области, с приглашением матерей из многодетных семей и женщин-инвалидов.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Общество,
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Орал Ерланулы

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