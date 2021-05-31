Совет иностранных инвесторов модернизируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали предложения по модернизации деятельности Совета иностранных инвесторов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил и.о. председателя Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработаны соответствующие предложения по модернизации Совета иностранных инвесторов – путем включения новых членов в состав Совета из ранее не представленных отраслей, а также проведение ежемесячных тематических встреч с компаниями-членами Совета, для обсуждения проблемных вопросов», - сказал Ардак Зебешев.

Он также добавил, что предполагается использование в работе операционного подхода, который подразумевает сопровождение конкретных инвестиционных сделок в краткосрочной перспективе.

«Для этого внедрен новый алгоритм управления инвестициями и адресной работы с инвесторами. Первое - под председательством Премьер-Министра РК создан Инвестиционный штаб, в рамках которого регулярно рассматриваются возникающие проблемные вопросы зарубежных инвесторов и вопросы практической реализации инвестиционных проектов», - пояснил Ардак Зебешев.

Во-вторых, по его словам, на базе АО «НК «KAZAKH INVEST» и АО «МФЦА» для повышения эффективности взаимодействия с инвесторами создана специальная переговорная команда - Task Force. Данное подразделение выступает единым переговорщиком от лица Правительства с иностранными компаниями при проработке важных стратегических проектов.



