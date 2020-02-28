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Совет Европы отмечает усиление ультранационализма и ксенофобии

28 Февраля 2020 16:01
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Совет Европы отмечает усиление ультранационализма и ксенофобии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейская комиссия против расизма и нетерпимости отмечает рост ксенофобии и национализма в Европе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ежегодный доклад независимого органа, утвержденного Советом Европы.

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«Европа сталкивается с шокирующей реальностью: антисемитские, антимусульманские и другие расистские преступления на почве ненависти растут с угрожающей скоростью», - сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич в связи с выходом документа.

«Такие отвратительные деяния часто спровоцированы ядовитыми словами и теориями заговора, распространяемыми в социальных сетях и интернете», - добавила она, призвав «прекратить распространение среди расистских экстремистов ядовитой риторики».

Как отмечается в докладе, объектами давних предрассудков, дискриминации, ксенофобской риторики и насилия являются мусульмане, евреи, цыгане и чернокожие.

Националисты продолжают изображать ислам как религию, чуждую национальной культуре и самобытности многих стран-участниц Совета Европы, а их множественная дискриминация еще больше ухудшает ситуацию.

Нарастающее чувство незащищенности среди европейцев продолжает подпитывать антимигрантские настроения. Эти настроения широко используются ксенофобскими националистами.

Также получили распространение крайние случаи насилия в отношении евреев. Борьба с черным расизмом и социальная маргинализация цыган тоже являются постоянными проблемами.

Имеются проблемы у ЛГБТ-сообщества в Европе, представители которого продолжают сталкиваться с преследованиями, угрозами и насилием.

Отметим, Европейская комиссия против расизма и нетерпимости, учрежденная Советом Европы, является независимым органом по правам человека, специализирующимся на проблемах, касающихся расизма и нетерпимости.


фото: news.pn


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Ключевые слова: Евросоюз,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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