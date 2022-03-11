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Совет ЕС поручил представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдовы на членство в ЕС

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Марта 2022, 12:34
Совет ЕС поручил представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдовы на членство в ЕС

ПАРИЖ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдовы на членство в содружестве. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении глав государств и правительств Евросоюза, принятом по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Версале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины [Владимир Зеленский] подал заявку Украины на вступление в Европейский союз. Совет ЕС действовал быстро и предложил rомиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров», - говорится в заявлении. В нем отмечается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».

«Совет предложил комиссии представить свои заключения по заявлениям Республики Молдова и Грузии», - сказано в документе.

Между тем, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выступила с утверждением, что возможен дефолт России из-за санкций, введенных на фоне обострения ситуации на Украине.

«Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер», - утверждала Георгиева. «Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным», - отметила она в четверг в эфире телекомпании CNBC.

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