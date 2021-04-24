Совет ЕЭК продлил беспошлинный ввоз товаров для борьбы с коронавирусом в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить срок освобождения от ввозной таможенной пошлины ряда товаров, используемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Тарифная льгота продлевается по 30 июня 2022 года включительно.

В частности, на территорию Евразийского экономического союза по-прежнему можно будет беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.

«В настоящее время эпидемиологическая обстановка в мире не стабильна, поэтому государства-члены Союза должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению COVID -19 и адекватному реагированию на различные варианты развития ситуации, принимая во внимание, что универсального подхода не существует», - отметил в этой связи министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.