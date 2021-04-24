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    00:42, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Совет ЕЭК продлил беспошлинный ввоз товаров для борьбы с коронавирусом в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить срок освобождения от ввозной таможенной пошлины ряда товаров, используемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    Тарифная льгота продлевается по 30 июня 2022 года включительно.

    В частности, на территорию Евразийского экономического союза по-прежнему можно будет беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.

    «В настоящее время эпидемиологическая обстановка в мире не стабильна, поэтому государства-члены Союза должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению COVID -19 и адекватному реагированию на различные варианты развития ситуации, принимая во внимание, что универсального подхода не существует», - отметил в этой связи министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

    Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.


    Теги:
    Коронавирус в РК Другие государственные органы Главная Налоги Экономика Интеграция и партнерство
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