Совет ЕЭК продлил беспошлинный ввоз товаров для борьбы с коронавирусом в РК
Тарифная льгота продлевается по 30 июня 2022 года включительно.
В частности, на территорию Евразийского экономического союза по-прежнему можно будет беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.
«В настоящее время эпидемиологическая обстановка в мире не стабильна, поэтому государства-члены Союза должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению COVID -19 и адекватному реагированию на различные варианты развития ситуации, принимая во внимание, что универсального подхода не существует», - отметил в этой связи министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.