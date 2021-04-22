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Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара ЕАЭС

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Апреля 2021, 21:54
Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Республику Армения в объеме не более 22,4 тыс. тонн, в Республику Казахстан – в объеме не более 134,4 тыс. тонн, в Кыргызскую Республику – в объеме не более 40 тыс. тонн, в Российскую Федерацию – в объеме не более 350 тыс. тонн.

«Коллегия ЕЭК совместно с государствами Союза будет осуществлять на ежемесячной основе мониторинг фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объемов реализации на внутреннем рынке государств ЕАЭС и информировать об этом Совет ЕЭК. С учетом ситуации с ценами на рынке сахара договорились вернуться в июле текущего года к рассмотрению вопроса о возможных дополнительных стабилизационных мерах, если они окажутся необходимыми», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Кроме того, на площадке Комиссии будет организовано взаимодействие заинтересованных потребителей и производителей для обеспечения оперативных поставок сахара на внутренние рынки государств Союза. Совет ЕЭК также решил подготовить предложения по устойчивому развитию рынка сахара ЕАЭС.
Решение Совета Комиссии вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.


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