Совет ЕЭК принял решение о тарифных льготах на говядину для производства мясной продукции

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о предоставлении тарифных льгот в отношении говядины, ввозимой для производства мясной продукции в 2023 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Льготы касаются поставок в объемах до 10 тысяч тонн в Республику Армения, до 7,5 тысяч – в Республику Беларусь, до 5 тысяч тонн – в Республику Казахстан, до 2,5 тысяч тонн – в Кыргызскую Республику, а также до 100 тысяч тонн – в Российскую Федерацию.

Основной объем импорта мяса из третьих стран приходится на замороженную продукцию, которая предназначена для производства мясных консервов и колбасных изделий. Одобренная сейчас мера направлена в первую очередь на обеспечение доступным сырьем производителей мясной продукции и стабилизацию потребительских цен на нее, отметили в торговом блоке ЕЭК.

Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.