Совет ЕЭК поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании Совета ЕЭК участники поддержали предложение Казахстана на беспошлинный ввоз сахара-сырца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Утвержденная на Совете ЕЭК тарифная квота на беспошлинный ввоз сырца на предстоящие 9 месяцев этого года составляет 350 тысяч тонн. Стороны договорились осенью вернуться к этому вопросу и при необходимости пересмотреть объем квоты с учетом нового урожая.

В Казахстане в 2022 году сахарные заводы произвели 283 тысяч тонн сахара (33 тысячи тонн свекловичного и 249,9 тысяч тонн тростникового), загрузка составила 50%. За январь-февраль 2023 года — 51,5 тысяч тонн сахара, импортировано 40,4 тысячи тонн.





В настоящее время в рамках «оборотной схемы» акиматы областей выделили сахарным заводам 18 млрд тенге для своевременного закупа сырья, модернизации мощностей, позволяющего производить сахар в достаточном для внутреннего потребления объеме и по стабильной цене.