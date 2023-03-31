Совет ЕЭК поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании Совета ЕЭК участники поддержали предложение Казахстана на беспошлинный ввоз сахара-сырца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.Благодаря тарифной льготе отечественные сахарные заводы получат возможность закупить сырье без уплаты пошлин для загрузки своих мощностей, что в конечном итоге положительно отразится на цене готового продукта. Казахстанскую сторону возглавил и.о. заместителя Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. «Как показала практика прошлых лет, поставки сахара из соседних стран, которые занимали до 90% казахстанского рынка, подвержены различным факторам и нестабильны. Наша страна приняла решение о развитии собственной сахарной промышленности, для чего сейчас, ввиду нехватки достаточного объема собственного сырья, нам необходим ввоз сырца из третьих стран», — заявила на заседании ЕЭК вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.