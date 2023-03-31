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Совет ЕЭК поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в Казахстан

Малика Сафаргалиева
31 Марта 2023, 11:17
Совет ЕЭК поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании Совета ЕЭК участники поддержали предложение Казахстана на беспошлинный ввоз сахара-сырца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Благодаря тарифной льготе отечественные сахарные заводы получат возможность закупить сырье без уплаты пошлин для загрузки своих мощностей, что в конечном итоге положительно отразится на цене готового продукта. Казахстанскую сторону возглавил и.о. заместителя Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. «Как показала практика прошлых лет, поставки сахара из соседних стран, которые занимали до 90% казахстанского рынка, подвержены различным факторам и нестабильны. Наша страна приняла решение о развитии собственной сахарной промышленности, для чего сейчас, ввиду нехватки достаточного объема собственного сырья, нам необходим ввоз сырца из третьих стран», — заявила на заседании ЕЭК вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.
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Утвержденная на Совете ЕЭК тарифная квота на беспошлинный ввоз сырца на предстоящие 9 месяцев этого года составляет 350 тысяч тонн. Стороны договорились осенью вернуться к этому вопросу и при необходимости пересмотреть объем квоты с учетом нового урожая.

В Казахстане в 2022 году сахарные заводы произвели 283 тысяч тонн сахара (33 тысячи тонн свекловичного и 249,9 тысяч тонн тростникового), загрузка составила 50%. За январь-февраль 2023 года — 51,5 тысяч тонн сахара, импортировано 40,4 тысячи тонн.

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В настоящее время в рамках «оборотной схемы» акиматы областей выделили сахарным заводам 18 млрд тенге для своевременного закупа сырья, модернизации мощностей, позволяющего производить сахар в достаточном для внутреннего потребления объеме и по стабильной цене.


Промышленность   Экономика   Минторговли   Сахар  
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