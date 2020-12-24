Совет ЕЭК исключил детское питание из товаров, подлежащих маркировке

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - По итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии, прошедшего в среду, 23 декабря утвержден перечень отдельных видов молочной продукции, которые подлежат маркировке средствами идентификации. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Совет ЕЭК вчера также утвердил перечень товаров – отдельных видов молочной продукции, которые подлежат маркировке средствами идентификации. В частности, были определены сроки введения запрета на ввод в оборот немаркированных товаров из этого перечня», - отметила И.Малкина.

Документ предлагает три этапа введения обязательной маркировки товаров на всей территории Союза.

1. До 1 июня 2021 года – для сыров, а также для мороженого и прочих видов пищевого льда, не содержащих или содержащих какао.

2. До 1 сентября 2021 года – для молочной продукции (молоко, сливки, йогурт, кефир, творог, сливочное масло) со сроком хранения более 40 суток.

3. До 1 декабря 2021 года – для молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно.

Как отметила представитель ЕЭК, решением определена продукция, которую не нужно будет маркировать. Это, например, детское питание для детей до трех лет. Не будет осуществляться и маркировка остатков товара.

Дата введения маркировки в соответствии с принятым решением будет определяться страной Союза самостоятельно.

«Напомню, что решения о введении маркировки молочной продукции с указанными сроками запрета на оборот немаркированной продукции уже приняты в Российской Федерации», - сообщила И. Малкина.