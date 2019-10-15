Совет деловых женщин Палаты предпринимателей открылся в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Совет деловых женщин Палаты предпринимателей СКО создан в 2015 году. В 2016 году были созданы Советы женщин во всех районах области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политикой СКО.

Основной идеей создания Совета стало повышение активности женщин-предпринимателей, поддержка их экономических инициатив, вовлечение молодежи в предпринимательскую среду.

Члены совета выезжают в районы для встречи с начинающими предпринимателями, посещают учебные заведения региона для встреч со студентами – потенциальными предпринимателями. Теперь создана постоянно действующая площадка для общения с предпринимателями, самозанятыми и молодежью.





Свою диалоговую площадку бизнес-леди назвали «Территория бизнеса ULPAN».

Все начинающие предприниматели, заинтересованные в данный продвижении своего бизнеса, теперь смогут обратиться в центр за консультацией и практической помощью.







