Совет деловых женщин Карагандинской области приготовил новогодние сюрпризы для детей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии одного из самых волшебных праздников Совет деловых женщин Карагандинской области провёл благотворительные новогодние ёлки с раздачей сладких подарков. Охватили ребят из социально незащищённых семей, а также детей с особенностями в развитии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В игровом центре «Кувырком» провели ёлки для детей темиртауской специальной школы-интерната № 8. После праздничной программы им вручили сладкие призы. Кроме того, школе были переданы развивающие игры, канцелярские принадлежности и спортивный инвентарь.

Также утренник организовали для темиртауских детей из малообеспеченных семей. Радовали ребят ростовые куклы, конкурсы и сюрпризы. Никто не ушёл без сладкого подарка. Всего в этом году планируется порадовать более 300 детей из Темиртау.

Совет побывал на утреннике и раздал подарки особенным детям из Караганды. Ёлки для малышей устроили объединения «Жаңа күн» и «Ангел мой».

«Здорово, что в праздник мы можем сделать что-то приятное для тех, кому не хватает внимания. Организовываем ёлки уже четвёртый год. В этот раз большую помощь в проведении мероприятий оказали добровольцы волонтёрского центра «Шаңырақ». С каждым годом стараемся как можно большее количество детей порадовать в преддверии праздника. Хочется отметить, что Совет работает по Карагандинской области и все его участники очень активные. Утренники прошли в Темиртау, Караганде, Сарани и Абае», – говорит региональный председатель Совета деловых женщин города Темиртау Марина Шиллер.

Спонсорами выступают активные женщины-предпринимательницы. Это владелицы магазинов, салонов красоты, медицинских и учебных центров и многие другие неравнодушные карагандинки.

Не только детям оказывает внимание Совет под Новый год. Подарки получили подопечные домов престарелых «Забота» и пожилых «Благодать».