Совет деловых женщин инициировал создание текстильного кластера в Мангистау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством главы региона Нурлана Ногаева состоялось совещание, на котором был поднят вопрос развития текстильной отрасли в Мангистауской области. В нем приняли участие председатель правления АО СЭЗ «Морпорт Актау» Асхат Кабашев, председатель регионального совета деловых женщин Сауле Салихова и другие представители СДЖ региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе совещания председатель регионального совета деловых женщин Сауле Салихова презентовала новый проект текстильного кластера.
«Известно, что каждая третья женщина в Мангистау занимается шитьем. Так повелось испокон веков. Многие из них стали открывать свои цеха по пошиву одежды или постельного белья. Появилась масса микро- и миницехов, есть среди них и те, которые наращивают производство, открывают шоурумы и выходят на казахстанский рынок. Исходя из этого, в целях поддержки безработных женщин мы видим необходимость создать текстильный кластер в Мангистау», - сказала Сауле Салихова.
По итогам встречи аким области подчеркнул важность данной инициативы предпринимателей и дал ряд конкретных поручений местным исполнительным органам, отметив, что это направление необходимо развивать во всех городах и районах области.
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