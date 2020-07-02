Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении боевых действий на фоне пандемии

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Совет Безопасности, признав COVID-19 угрозой международному миру и безопасности, 1 июля поддержал призыв Генерального секретаря ООН к всеобщему и немедленному прекращению боевых действий на три месяца. Прекращение огня не распространяется на операции против террористических групп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Новости ООН.

В резолюции, принятой единогласно, члены Совета Безопасности отметили, что пандемия COVID-19 оказывает разрушительное воздействие на все страны, особенно на те, где идет конфликт или разворачивается гуманитарный кризис. В свою очередь, «обстановка насилия и нестабильности в конфликтных ситуациях может усугублять пандемию».

Учитывая, что пандемия, беспрецедентная по своим масштабам, «способна поставить под угрозу поддержание международного мира и безопасности», члены Совбеза призвали все стороны вооруженных конфликтов немедленно взять гуманитарную паузу как минимум на 90 дней. Это позволит гуманитарным сотрудникам беспрепятственно и регулярно, без опасности для себя, доставлять нуждающимся необходимую помощь.

Однако, как подчеркивают авторы резолюции, гуманитарная пауза и прекращение огня не распространяются на военные операции против ИГИЛ (ДАИШ - прим. ред.), «Аль-Каиды» и Фронта «Ан-Нусра», так же как и всех связанных с ними групп и организаций, и других групп, признанных Советом Безопасности террористическими.

Члены Совета также рекомендовали всем подразделениям ООН предпринимать более активные действия в ответ на пандемию, уделяя при этом особое внимание странам, переживающим вооруженный конфликт или гуманитарный кризис. Они уполномочили главу ООН поручить миротворческим миссиям ООН, «сообразуясь со своими мандатами и возможностями, оказывать поддержку властям принимающих стран в их усилиях по сдерживанию пандемии».

23 марта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом ко всем сторонам вооруженных конфликтов по всему миру прекратить военные действия и дать возможность справиться с пандемией COVID-19.

«Мы столкнулись с общим врагом, который не знает пощады и не различает рас, национальностей или верований», - напомнил глава ООН.

В то же время по всему миру бушуют военные конфликты, которые только усугубляют угрозу пандемии и не позволяют бороться с ней. Гутерриш заявил, что «пришло время объявить «карантин» вооруженным конфликтам и бросить все силы на борьбу, от исхода которой зависит наша жизнь».