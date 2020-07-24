Совещание руководителей санэпидемслужб стран ШОС может пройти в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В октябре текущего года может состояться совещание руководителей служб санитарно-эпидемиологического благополучия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с планом работы ШОС на 2020 год мы готовы провести Совещание руководителей служб санитарно-эпидемиологического благополучия в октябре 2020 года в городе Нур-Султане, на которое приглашаем представителей государств-членов ШОС и наблюдателей при ШОС«, - заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе онлайн-совещания министров здравоохранения государств-членов ШОС.

Ранее в своем выступлении Алексей Цой призвал страны организации перейти на новый учет статистических данных по коронавирусу и пневмонии. Напомним, Казахстан перейдет на новую форму учета с 1 августа.

На 24 июля 2020 года в стране зарегистрировано 78 486 случаев КВИ. Продолжают лечение более 28 тысяч больных, выздоровело 49 488 человек или порядка 63%.

По данным Worldometer , на июль месяц по показателю заболеваемости Казахстан находится на 28-месте, «по смертности» - на 53-м, по показателю «выписаны с выздоровлением» - на 28 месте.