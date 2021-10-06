Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии: на пороге третьей декады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 октября с.г. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) отмечает свое 29-летие со дня основания и принимает поздравления по этому случаю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на s-cica.org.

Впервые идея созыва СВМДА была предложена Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым с трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году.

С тех пор СВМДА состоялся как действенный международный форум по укреплению доверия и сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. Сегодня СВМДА объединяет 27 государств Азии, 9 государств и 5 международных организаций имеют статус наблюдателя при Совещании, заключены 5 партнерских соглашений с международными институтами и организациями.

В сентябре 2020 года на пост Председателя СВМДА вступила Республика Казахстан. Председательство Казахстана совпало с нелегким временем, связанным с условиями пандемии, возрастанием новых вызовов и угроз, изменением их характера и драматическими событиями в Афганистане.

Несмотря на это, в течение последнего года, благодаря усилиям Председательства, а также при поддержке государств-членов, СВМДА добился значительных результатов по широкому кругу вопросов безопасности, сотрудничества и взаимодействия в регионе, обновлении сфер своей деятельности и институциональном укреплении.

Процесс СВМДА демонстрирует эффективность и значимость механизмов многостороннего сотрудничества, сплоченность и заинтересованность стран региона в деле построения процветающей и безопасной Азии. Совещание продолжит работу, направленную на обеспечение всеобъемлющей, инклюзивной и кооперативной системы безопасности и укрепления доверия в Азии на принципах мультилатерализма, открытости и диалога.

В этот особенный день, мы желаем СВМДА счастливого дня рождения, благодарим государства-члены, наблюдателей и организации-партнеры за оказанную поддержку и доверие процессу СВМДА. В канун 30-летия СВМДА выражает неизменную позицию в служении народам Азии и упрочении взаимодоверия в период исторического преобразования.