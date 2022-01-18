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Совещание по вопросам восстановительных работ состоялось в Правительстве

18 Января 2022 21:11
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Совещание по вопросам восстановительных работ состоялось в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел очередное заседание Правительственной комиссии по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

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С акиматами регионов и заинтересованными государственными органами были рассмотрены вопросы организации восстановительных работ и возмещения ущерба, причиненного в результате произошедших беспорядков.

О проводимой работе с подробным докладом выступили министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев и заместители акимов городов Алматы, Шымкент, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областей.

В 8 регионах пострадало 270 объектов, в том числе 45 административных и 225 коммерческих зданий. Начато восстановление 44 административных объектов, работы по 12 коммерческим объектам в городах Шымкент и Алматы завершены.

Кроме того, на заседании Комиссии утвержден механизм возмещения ущерба представителям МСБ из средств резерва Правительства. Согласно механизму ущерб по объектам недвижимого имущества предпринимателей будет возмещаться на основании подтвержденной сметной документации. При этом объем возмещения по утраченным товарно-материальным ценностям будет определяться региональными комиссиями совместно с НПП «Атамекен», исходя из представленных подтверждающих фискальных документов.

Р. Скляр дал поручение об ускорении работ по восстановлению и завершению обследования пострадавших объектов, а также по информированию населения о принимаемых мерах.




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#Правительство РК   #ЧП-2022  
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