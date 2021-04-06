Совещание по вопросам внедрения видеонаблюдения в соцучреждениях прошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров совместно с Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан Эльвирой Азимовой в онлайн-формате провел межведомственное совещание по вопросам установления системы видеонаблюдения на территории социальных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Совещание проведено в целях реализации поручений Главы государства, данных в Послании народу «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ», о внедрении системы видеонаблюдения, которая должна охватить все «невидимые» участки в пенитенциарных учреждениях и специальных помещениях полиции. Главной целью преодоления слепых зон в социальных объектах является укрепление гарантий защиты прав человека от несоответствующего обращения. В этой связи ликвидация слепых зон планируется в медико-социальных учреждениях, расположенных в городе Алматы.

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова сообщила, что будет разработано единое нормативное постановление с обозначенными целями и задачами установки видеокамер. При этом термин «слепая зона» соблюдает баланс между гарантией правопорядка и соблюдением прав человека, не покрывая места личного пространства, гигиены (душевые и т.д.).

Следует отметить, что данная работа будет сопровождаться усиленным общественным контролем. Соответствующие рекомендации озвучили член Национального Совета общественного доверия, член Координационного Совета при Уполномоченном по правам человека, исполнительный директор общественного фонда «Хартия за права человека» Женис Турмагамбетова, член Координационного Совета при Уполномоченном по правам человека, руководитель Представительства PRI (международной тюремной реформе) в Центральной Азии Жанна Назарова.

Представители Министерств образования и прокуратуры города выступили с рекомендациями по установлению видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства и прав ребенка, а также об опыте дошкольных учреждений и школ.

По системе видеоконференцсвязи был детально рассмотрен положительный опыт Департамента полиции города Алматы по введению видеонаблюдения и вопросам хранения и доступа к данным. Начальник управления информатизации и связи Департамента полиции Алматы Ольга Агафонова продемонстрировала принцип работы Центра оперативного управления.

Результатом совещания стало принятие Соглашения между акиматом Алматы с одной стороны в лице управлений образования, общественного здоровья, социального благосостояния и Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан, Общественным фондом «Хартия за права человека» по совместной работе по ликвидации слепых зон.

По итогам совещания заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров дал ряд конкретных поручений городским управлениям образования, здравоохранения, а также по согласованию – Управлению социального благосостояния.