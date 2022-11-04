Совещание по социальному предпринимательству прошло в Правительстве
Совещание по социальному предпринимательству прошло в Правительстве
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам социального предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
В совещании приняли участие заместители акимов областей, городов Астана, Алматы и Шымкента, депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов, а также профильные министерства.
В ходе заседания обсуждены вопросы социального предпринимательства, развития и дальнейшего совершенствования данного института.
Участники рассмотрели также вопросы субсидирования возмещения расходов в сфере АПК при реализации продовольственного зерна.
По итогам совещания заместитель Премьер-Министра поручил акиматам, в частности вновь созданным регионам, обеспечить принятие мер поддержки социального предпринимательства и активизировать работу.
Фото: primeminister.kz