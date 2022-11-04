Совещание по социальному предпринимательству прошло в Правительстве

4 Ноября 2022, 22:01

4 Ноября 2022, 22:01

Совещание по социальному предпринимательству прошло в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам социального предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В совещании приняли участие заместители акимов областей, городов Астана, Алматы и Шымкента, депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов, а также профильные министерства.

В ходе заседания обсуждены вопросы социального предпринимательства, развития и дальнейшего совершенствования данного института.

Участники рассмотрели также вопросы субсидирования возмещения расходов в сфере АПК при реализации продовольственного зерна.

По итогам совещания заместитель Премьер-Министра поручил акиматам, в частности вновь созданным регионам, обеспечить принятие мер поддержки социального предпринимательства и активизировать работу.

Фото: primeminister.kz