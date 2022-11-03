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Совещание по реализации поручений Главы государства прошло в Правительстве

3 Ноября 2022, 22:54
Совещание по реализации поручений Главы государства прошло в Правительстве
3 Ноября 2022, 22:54

Совещание по реализации поручений Главы государства прошло в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам развития предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В совещании приняли участие представители центральных государственных органов, АО «НУХ «Байтерек», АО «ФРП «Даму», НПП «Атамекен».

Участники рассмотрели ход исполнения поручений по автоматизации процессов мер государственной поддержки.

По итогам обсуждений Ерулан Жамаубаев поручил госорганам и организациям активизировать данную работу.

Ранее вице-премьер провел совещание по вопросам децентрализации полномочий между уровнями госуправления, в котором приняли участие представители центральных исполнительных органов.

Рассмотрены вопросы оптимизации вертикали центральных ведомств, полномочий местных исполнительных органов в сфере дошкольного и среднего образования, а также разработки проекта Дорожной карты.

Подводя итоги совещания, Ерулан Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики совместно с государственными органами дополнительно проработать рассмотренные вопросы с учетом обсуждения.


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