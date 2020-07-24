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Совещание министров здравоохранения государств-членов ШОС начало свою работу

Автор:  
Акбота Кузекбай
24 Июля 2020, 13:35
Совещание министров здравоохранения государств-членов ШОС начало свою работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совещание министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества начало свою работу в формате видеоконференцсвязи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, в 2020 году Российская Федерация продолжает председательство в ШОС. В рамках председательства российской стороны были запланирован ряд мероприятий, в том числе и в сфере здравоохранения. Последнее совещание министров здравоохранения государств-членов ШОС было в период предыдущего российского председательства в 2015 году. На протяжении последних пяти лет в рамках ШОС встречи министров здравоохранения не осуществлялись», - сказал в своем приветственном слове министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко отметил, что ШОС является оптимальной площадкой для совместного поиска эффективного пути решения глобальных и региональных проблем.

«Сегодня мы собрались, чтобы обсудить основные достижения наших стран в связи с борьбой со вспышкой эпидемии, новой коронавирусной пневмонии и сформулировать ожидание от будущих действий в указанном направлении. Надеемся, что обсуждаемые сегодня вопросы будут заложены в основу решений предстоящего заседания Совета глав государств ШОС в Санкт-Петербурге», - отметил министр.

В ходе совещания стороны утвердили повестку дня совещания.

Ожидается, что с докладами выступят министры здравоохранения России, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также специального помощника Премьер-Министра Пакистана, руководителя Государственного комитета здравоохранения КНР по текущей ситуации в государствах-членах ШОС, связанной с развитием COVID-19.

Также планируется выступление главного секретаря ШОС, представителя ВОЗ, а также глав делегаций государств-наблюдателей ШОС.


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