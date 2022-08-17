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Совещание министров внутренних дел и общественной безопасности стран ШОС пройдет в Ташкенте
17 Августа 2022 21:48

Совещание министров внутренних дел и общественной безопасности стран ШОС пройдет в Ташкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС состоится завтра в Ташкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Мероприятие пройдет в преддверии Саммита лидеров стран организации.

На встрече глава МВД РК Марат Ахметжанов обсудит с коллегами меры по противодействию экстремизму, транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и другие актуальные вопросы.



Фото: banker.az




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