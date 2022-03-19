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    20:58, 18 Март 2022 | GMT +6

    Совещание Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» провел Алихан Смаилов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 18 марта 2022 года под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» (АКСИИ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

    Стороны обменялись мнениями по вопросам транспортировки и экспорта продукции, экспортным маршрутам, кибербезопасности, и иным ключевым аспектам сотрудничества между Правительством Казахстана и иностранными компаниями.

    Алихан Смаилов выразил уверенность, что сложившийся уровень доверия и общее стремление к взаимовыгодному сотрудничеству позволят минимизировать возникающие риски, раскрыть новые перспективы для сотрудничества.

    Премьер-министра Казахстана поблагодарил членов АКСИИ за деятельное участие в работе совещания, отметив, что наша страна открыта конструктивным предложениям со стороны как новых инвесторов, так и уже работающего в Казахстане инвестиционного сообщества.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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