Совершивший разбой и угрожавший подростку акмолинец задержан

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержан подозреваемый в совершении разбоя, который при этом угрожал жизни подростка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками криминальной полиции был задержан подозреваемый в разбое. Сообщение о совершенном преступлении в дежурную часть Ерейментауского РОП поступило от местной предпринимательницы 14 октября.

«На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Было установлено, что неизвестный мужчина в 13:00, представившись знакомым отца, беспрепятственно проник в дом и, угрожая несовершеннолетнему сыну потерпевшей, открыто похитил металлический сейф с денежными средствами на сумму более 2,5 млн тенге, а также сотовый телефон марки «ОРРО А 5». По показаниям мальчика, злоумышленник находился в маске и перчатках», - рассказали в ведомстве.

Полицейские сразу же поняли, что преступник был знаком с расположением помещений и знал о наличии сейфа. Был изучен круг знакомых потерпевшей и установлен предполагаемый подозреваемый. Им оказался 33-летний уроженец города Ерейментау, проживающий в столице.

«17 октября при проверке по месту работы злоумышленника были изъяты вещественные доказательства, а именно - сотовый телефон и сейф, принадлежащие заявительнице. Установлено, что денежные средства из сейфа злоумышленнику извлечь не удалось. По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 192 «Разбой». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.», - добавили в полиции.