РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:21, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Совершивший прыжок из стратосферы легендарный парашютист погиб в Италии

    «Бесстрашный Феликс» Баумгартнер получил мировую известность, прыгнув в 2012 году с парашютом с воздушного шара, находившегося в стратосфере. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Скайдайвер Феликс Баумгартнер погиб при крушении параплана
    Фото: SVEN SIMON/IMAGO

    Австрийский экстремал-скайдайвер Феликс Баумгартнер, установивший несколько мировых рекордов в этой сфере, погиб в результате несчастного случая во время полета на мотопараплане. О смерти 56-летнего спортсмена сообщило вечером в четверг, 17 июля, издание Sky Sport Austria.

    Инцидент произошел в итальянском городе Порто-Сант-Эльпидио, расположенном на побережье Адриатического моря. По данным местных спасательных служб, Баумгартнер совершал полет на параплане с мотором, но почувствовал себя плохо и потерял управление воздушным средством.

    Параплан врезался в сооружение рядом с бассейном на территории одного из отелей у побережья. По данным спасателей, мужчина скончался на месте. При крушении пострадала одна из сотрудниц гостиницы — ее ранило в шею обломком, отлетевшим от параплана. Женщине оказали первую помощь и доставили в больницу.

    Теги:
    Италия Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают