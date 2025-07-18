Совершивший прыжок из стратосферы легендарный парашютист погиб в Италии
«Бесстрашный Феликс» Баумгартнер получил мировую известность, прыгнув в 2012 году с парашютом с воздушного шара, находившегося в стратосфере. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Австрийский экстремал-скайдайвер Феликс Баумгартнер, установивший несколько мировых рекордов в этой сфере, погиб в результате несчастного случая во время полета на мотопараплане. О смерти 56-летнего спортсмена сообщило вечером в четверг, 17 июля, издание Sky Sport Austria.
Инцидент произошел в итальянском городе Порто-Сант-Эльпидио, расположенном на побережье Адриатического моря. По данным местных спасательных служб, Баумгартнер совершал полет на параплане с мотором, но почувствовал себя плохо и потерял управление воздушным средством.
Параплан врезался в сооружение рядом с бассейном на территории одного из отелей у побережья. По данным спасателей, мужчина скончался на месте. При крушении пострадала одна из сотрудниц гостиницы — ее ранило в шею обломком, отлетевшим от параплана. Женщине оказали первую помощь и доставили в больницу.