Совершивший прыжок из стратосферы легендарный парашютист погиб в Италии

Австрийский экстремал-скайдайвер Феликс Баумгартнер, установивший несколько мировых рекордов в этой сфере, погиб в результате несчастного случая во время полета на мотопараплане. О смерти 56-летнего спортсмена сообщило вечером в четверг, 17 июля, издание Sky Sport Austria.

Инцидент произошел в итальянском городе Порто-Сант-Эльпидио, расположенном на побережье Адриатического моря. По данным местных спасательных служб, Баумгартнер совершал полет на параплане с мотором, но почувствовал себя плохо и потерял управление воздушным средством.

Параплан врезался в сооружение рядом с бассейном на территории одного из отелей у побережья. По данным спасателей, мужчина скончался на месте. При крушении пострадала одна из сотрудниц гостиницы — ее ранило в шею обломком, отлетевшим от параплана. Женщине оказали первую помощь и доставили в больницу.