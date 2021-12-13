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    13:14, 13 Декабрь 2021 | GMT +6

    Совершивший подрыв банкомата в Алматы преступник  задержан в Семее

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Семее задержан преступник, совершивший подрыв банкомата в Алматы. Об этом сообщил на брифинге начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Багланбек Айтпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Семее сотрудниками ДП города Алматы и Восточно-Казахстанской области задержан преступник, находившийся в межгосударственном розыске, который в Алматы в группе лиц путем закачивания газа совершили подрыв банкомата АО «Bank RBK», откуда похитили крупную сумму денег (19 млн 276 тысяч тенге)», - сказал Багланбек Айтпаев.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается снижение уголовных правонарушений в общественных местах на 6%.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Алматы
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