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Совершивший наезд на пешеходов водитель задержан в Семее

28 Августа 2020 13:48
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Совершивший наезд на пешеходов водитель задержан в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержан водитель, который совершил смертельный наезд на пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили и задержали 43-летнего жителя г.Семей. Мужчина дал признательные показания в том, что на автомашине «Toyota Land Cruiser Prado «совершил наезд на человека и, испугавшись, покинул место происшествия», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП г.Семей. Ведутся следственные мероприятия. Автомобиль находится на штрафстоянке.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения) и статье 347 УК РК (Оставление места совершения ДТП). По делу назначен комплекс судебных экспертиз.

Напомним, что 27 августа ориентировочно около 20 часов в г.Семей на трассе у дачного массива Бобровка неизвестный автомобиль сбил двух пешеходов, один из которых скончался на месте происшествия.


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#Восточно-Казахстанская область   #ДТП  
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Орал Ерланулы

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