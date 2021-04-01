Совершивший наезд на пешеходов водитель задержан в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские в течение часа задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию поступило сообщение о наезде неизвестного автомобиля на двух женщин, которые пытались перейти дорогу по пешеходному переходу по улице Бухарбай батыра.

По факту произошедшего ДТП были начаты оперативно-розыскные мероприятия, опрос очевидцев. Старшим инспектором по особым поручениям розыскной группы УМПС Департамента полиции Кызылординской области Нартай Азатом по горячим следам установлен водитель, сбивший пешеходов. В отношении 36-летнего жителя города составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Здоровью и жизни пешеходов ничего не угрожает. Брат одного из пешеходов через социальные сети выразил благодарность полицейским, которые незамедлительно отреагировав, нашли виновного водителя.

