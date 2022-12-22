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Совершивший аварию на теплосети грузовик был задействован в снегоуборке Караганды

22 Декабря 2022, 11:41
Совершивший аварию на теплосети грузовик был задействован в снегоуборке Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На водителя КамАЗа, совершившего ДТП, в результате которого несколько улиц Караганды остались без тепла, составили протокол. Сумма ущерба пока еще неизвестна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, сегодня утром десятки домов Караганды были переведены на ухудшенный режим теплоснабжения. Причиной стала авария на теплосетях.

«22 декабря т.г. в 04.30 часов 47-летний водитель автомашины «КамАЗ», двигаясь с открытым бортом по ул. Гоголя в условиях гололеда, не соблюдая необходимый интервал, не учитывая габариты транспортного средства, допустил столкновение с трубой теплообеспечения. В результате ДТП транспортному средству и трубе нанесены механические повреждения и материальный ущерб. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 610 ч.1 КРК об АП и материал направлен в суд, для принятия решения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Как выяснилось, транспортное средство принадлежит ТОО «Тазалык Эксперт», которое осуществляет чистку улиц от снега.

Также в акимате города Караганды сообщили, что последствия аварии уже устранены.

«Работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе завершены. ТОО «Теплотранзит Караганда» совместно с ТЭЦ 1 в данный момент занимается восстановлением гидравлического режима. Через 2-2,5 часа температурный режим будет восстановлен», - сообщили в пресс-службе акимата Караганды.


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