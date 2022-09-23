Совершивших тяжкие правонарушения преступников ставят на генетический учет в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На международной конференции в Астане, приуроченной к запуску официальной программы базы данных ДНК в Казахстане, зарубежные специалисты обменялись опытом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На мероприятии был представлен и проанализирован мировой опыт, обсуждены пути развития научного метода в криминалистике.

«ДНК-типирование – это очень сильный инструмент криминалистического характера. Он помогает расследовать различные уголовные дела и находить без вести пропавших лиц. А также мы используем новые передовые технологии, с помощью которых можно достигать целей в этой сфере», – сообщил профессор факультета криминалистической медицины Университета Хельсинки Брюс Будоул.

Казахстан входит в число 59 стран, имеющих свою собственную ДНК базу. Мировой опыт показывает, что геномные данные эффективны для раскрытия преступлений и их предупреждения.

«Казахстан – первая страна в Центральной Азии, которая имеет свою собственную базу данных ДНК. Здесь есть все: хорошие специалисты, оборудование для того, чтобы проводить ДНК-анализы и тесты. Сейчас вам необходима только законодательная поддержка», – отметил президент GTH-GA Тим Шеллберг.

Начальник оперативно-криминалистического департамента Министерства внутренних дел Серик Садыков проинформировал зарубежных коллег о развитии работы с ДНК-тестами в Казахстане.

«В Казахстане давно уже развита генетика. В 2006 году была открыта первая генетическая лаборатория, которая используется на месте происшествия. Сейчас преступники более подготовленные: скрывают лица масками, одевают перчатки. То есть обычные традиционные следы в раскрытии не помогают. Поэтому мы пошли по другому направлению и начали использовать генетику в расследовании преступлений. С 2014 года в Центральном аппарате МВД функционирует лаборатория, оснащенная всем необходимым оборудованием, современным расходным материалом. Работают там соответствующие специалисты. Она законодательно подкреплена. Так, у нас с 1 января 2021 года вступил в силу Закон «О биометрической идентификации личности». Все преступники, совершившие тяжкие преступления, подлежат постановке на генетический учет», – сообщил представитель МВД.

По его словам, с помощью ДНК-улик можно быстро и оперативно раскрыть преступление. На месте следы изымаются, помещаются в базу, выделяется ДНК. Если в базе есть данные преступника, то его личность устанавливается сразу же. Использование такого метода обеспечило справедливое правосудие в отношении лиц, совершивших правонарушения, и жертв преступлений.

ДНК используется не только в расследовании, но и в профилактических целях, опознании трупов или определении биологического родства с родственниками без вести пропавших граждан.