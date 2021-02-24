Совершивших кражу мужчин задержали на павлодарских дачах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полицейские Павлодарской области провели масштабную проверку дач городов Павлодарского Прииртышья. В ходе рейда были задержаны подозреваемые в совершении преступления, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При отработке садоводства «Энтузиаст» оперативными сотрудниками южного отдела полиции города Павлодар задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Установлено, что 37-летний сельчанин из Майского района в декабре 2020 года совершил кражу, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. - В другом случае 31-летний павлодарец в феврале 2021 года совершил мелкое хищение. После совершения преступлений оба скрывались на дачах», - резюмировали в ведомстве.

«20 февраля, примерно в 15:00, в том же садоводстве полиция выявила, что хозяин дома зарегистрировал у себя людей, которые фактически у него не живут. В отношении 33-летнего горожанина возбуждено административное производство», - рассказали в полиции.

В дачном садоводстве «Яблонька» сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнего и 35-летнего бездомных мужчины, которых поместили в приёмник-распределитель города Павлодар.

Как стало известно, сотрудники полиции вышли на подворный обход дач и выявили 70 правонарушений.

«По поручению министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева в целях стабилизации оперативной обстановки, профилактики и предупреждения правонарушений, противодействия кражам чужого имущества на территории дачных массивов городов Павлодар, Экибастуз и Аксу проведены локальные оперативно-профилактические мероприятия. В отработке был задействован личный состав участковых инспекторов полиции, инспекторов ювенальной полиции, батальона и роты патрульной служб, оперативные сотрудники, а также военнослужащие воинской части 5512 и сотрудники ДЧС, - рассказал первый замначальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров. - На территории трёх городов имеется 29 садоводческих кооперативов. Проверено более 10 000 домов», - заключил он.

Согласно сведениям пресс-службы ДП области за распитие алкогольных напитков, появление в общественных местах в пьяном виде задержаны 20 нарушителей, выявлено 14 человек, нарушивших миграционное законодательство. Ещё восемь жителей дач задержаны за мелкое хулиганство. 16 жителей наказаны за загрязнение мест общего пользования. В отношении всех нарушителей возбуждены административные производства.