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Совершившие кражу из супермаркета Magnum в Алматы освобождены после возмещения ущерба
3 Мая 2022 16:54
Совершившие кражу из супермаркета Magnum в Алматы освобождены после возмещения ущерба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фактах возмещения причиненного ущерба участниками мародерства в ходе январских событий сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что наряду с положительными характеристиками, одним из оснований освобождения из-под стражи может быть и возмещение ущерба, которое также учитывается в ходе следствия и суда. Так, житель Алматы в ходе массовых беспорядков украл продукты питания из супермаркета Magnum. Подозреваемый задержан и с санкции суда взят под стражу.

В ходе следствия подозреваемый возместил материальный ущерб. Приговором суда он признан виновным, но, учитывая отсутствие претензий потерпевшей стороны, осужденный освобожден. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы», - сказал начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

Спикер сообщил также, что трое уроженцев Алматинской области в ходе массовых беспорядков из торгового дома «Технодом» в Талдыкоргане похитили бытовую технику на сумму более 950 тыс. тенге. Подозреваемому судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

«С учетом наличия у одного подозреваемого на иждивении двух малолетних детей, а у второго подозреваемого - матери, а также полного возмещения ими причинённого ущерба, мера пресечения на стадии досудебного расследования изменена на домашний арест. Суд также с учетом личностных характеристик, полного раскаяния в содеянном и возмещения ущерба, приговорил их к трем годам ограничения свободы. Хочу отметить, что все содержащиеся под стражей подозреваемые по делам органов внутренних дел арестованы с санкции суда и на основании достаточных доказательств», - добавил Санжар Адилов.

Автор:
Корреспондент
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