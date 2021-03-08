Совершившего нападение на микрокредитную организацию мужчину задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Совершившего разбойное нападение на микрокредитную организацию мужчину задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП области, кассир офиса микрокредитной организации, расположенной в микрорайоне Привокзальный, сообщила оператору на телефон 102, что неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая ножом, забрал из кассы 400 000 тенге.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан 25-летний подозреваемый. Он был помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование по статье 192 УК РК «Разбой». Иная информация разглашению не подлежит», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции области.

Напомним, похожий случай произошел в регионе в январе. Тогда злоумышленник, угрожая кассиру ножом, похитил денежные средства и скрылся.