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    01:23, 08 Март 2021 | GMT +6

    Совершившего нападение на микрокредитную организацию мужчину задержали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Совершившего разбойное нападение на микрокредитную организацию мужчину задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП области, кассир офиса микрокредитной организации, расположенной в микрорайоне Привокзальный, сообщила оператору на телефон 102, что неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая ножом, забрал из кассы 400 000 тенге.

    «В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан 25-летний подозреваемый. Он был помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование по статье 192 УК РК «Разбой». Иная информация разглашению не подлежит», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции области.

    Напомним, похожий случай произошел в регионе в январе. Тогда злоумышленник, угрожая кассиру ножом, похитил денежные средства и скрылся.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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