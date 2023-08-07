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Совершившего наезд на пешеходов полицейского арестовали в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Августа 2023, 21:49
Совершившего наезд на пешеходов полицейского арестовали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейского, совершившего наезд на двух пешеходов, арестовали в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Напомним, 3 августа по улице Байтурсынова водитель-полицейский Туранского РУП совершил наезд на двух пешеходов.

В результате ДТП мать с несовершеннолетней дочерью с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Сегодня женщина скончалась в реанимационном отделении больницы.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.

По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел.

Он водворен в изолятор временного содержания.

Материалы уголовного дела с обвинительным актом направят в суд. Ход расследования находится на особом контроле начальника департамента полиции Кайрата Дальбекова.


ДТП   МВД РК   Шымкент  
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