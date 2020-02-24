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Совершившего двойное убийство мужчину осудили в Петропавловске

24 Февраля 2020 13:45
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Совершившего двойное убийство мужчину осудили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили мужчину, который летом прошлого года совершил двойное убийство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В сентябре прошлого года житель Петропавловска случайно обнаружил на заброшенном дачном участке частично скелетированный труп. Как выяснилось после задержания подозреваемого, неподалеку находился второй труп – женщины.

Криминалисты тогда установили личности погибших с помощью дактилоскопической базы данных АДИС «Папилон». У специалистов были всего лишь фрагменты ладоней. Но и этого было достаточно. Погибшие были лицами без определенного места жительства.

По информации пресс-службы департамента полиции, через двое суток полицейские задержали подозреваемого, который пытался скрыться в соседней области. 36-летний ранее судимый, без определенного места жительства вину свою признал. Ссора с убитыми произошла на фоне распития спиртных напитков. После того, как спрятал трупы, мужчина вернулся в Петропавловск, орудия убийства прихватил с собой. Одно из них сдал потом на металлолом.

Досудебное расследование проводилось по уголовной статье «Убийство». Приговором суда мужчине назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью, Суды, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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