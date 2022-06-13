13 Июня 2022 13:21

Совершившего 15 лет назад убийство в Павлодаре задержали в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Барнауле Российской Федерации совместно с российскими коллегами проведена операция по задержанию скрывавшегося от органов правопорядка убийцы. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Барнауле Российской Федерации розыскной группой криминальной полиции Павлодарской области совместно с российскими коллегами проведена операция по задержанию скрывавшегося от органов правопорядка убийцы. 40-летний гражданин Казахстана задержан и водворен в изолятор временного содержания в ходе оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников ГИБДД при передвижении на автомашине «Тойота Камри 50», - проинформировала Шугыла Турлыбек.

По данным ведомства, задержанный находился в международном розыске за убийство в 2007 году возле павлодарского клуба «Х-сайт».

«В день убийства фигурант охранял павлодарского бизнесмена и повздорил с другим посетителем из-за парковочного места перед клубом. В ходе ссоры произвел выстрел в потерпевшего из гладкоствольного оружия. Павлодарские полицейские выяснили, что подозреваемый все эти годы скрывался под другими анкетными данными как гражданин России и установили его местонахождение в этой стране», - добавила Шугыла Турлыбек.

Генеральной прокуратурой республики решается вопрос экстрадиции задержанного в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.