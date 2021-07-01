Совершенствование системы госзакупок обсудили в Nur Otan

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Совершенствование системы государственных и квазигосударственных закупок c увеличением в них доли отечественной продукции обсудили на заседании Республиканского общественного совета по развитию экономики и поддержке предпринимательства при партии «Nur Otan».

Как отметил вице-министр финансов Даурен Кенбеил, на сегодня 100% госзакупок переведены в электронный формат и повышены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в виде финансовой устойчивости.

«Это обеспечило участие в закупках компаний с хорошей репутацией, имеющих соответствующую налоговую нагрузку, а также достаточные материальные и трудовые ресурсы. Более того, потенциальные поставщики стимулированы к выходу из тени, уже добровольно уплачено налогов на сумму более 28 млрд тенге», – сказал Даурен Кенбеил.

Он также добавил, что за последние 5 лет доля государственных закупок из одного источника сократилась почти в 2 раза с 92% до 49%.

Однако, по мнению председателя Совета, депутата Мажилиса Парламента Аманжана Жамалова, данные факты сложны назвать достижением.

«В любом случае 51% госзакупок производится способом из одного источника. А в цифрах это огромные суммы. За 2,5 года по итогам камерального контроля пресечены нарушения по 78 тыс. закупкам, что составило астрономическую сумму в 2,4 трлн тенге. Это говорит не о том, что закон плохой, а о том, что его системно нарушают. Возможно, следует усилить ответственность участников закупок», – заявил Аманжан Жамалов.

Отдельно члены Совета обсудили вопрос внедрения единого окна закупок, предусмотренного Дорожной картой по исполнению предвыборной программы «Nur Otan».

В рамках Дорожной карты также в текущем году стоит задача обеспечить гарантированный закуп продукции отечественных производителей со стороны государственных органов, госкомпаний и недропользователей на сумму 21 млрд. тенге.

В свою очередь, представитель Министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщил, что этот показатель исполнен досрочно, поскольку в первом полугодии между заказчиками и поставщиками заключены 25 долгосрочных договоров на сумму 23,8 млрд тенге.

По итогам заседания члены Совета рекомендовали министерствам финансов, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития ускорить работу по дальнейшему совершенствованию системы единого окна закупок.