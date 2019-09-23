Совершено разбойное нападение на букмекерскую контору в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские в течение двух часов задержали подозреваемого в разбойном нападении на букмекерскую контору, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу УП г. Усть-Каменогорска.

Сегодня на канал «102» центра оперативного Управления полиции поступил звонок с сообщением, что неизвестный мужчина в возрасте 25-30 лет совершил разбойное нападение на букмекерскую контору. Мужчина, перепрыгнув через стойку, и угрожая кассиру разбитой бутылкой, похитил денежные средства в сумме около 350 000 тенге.

На место происшествия незамедлительно, после получения информации о совершенном преступлении, прибыла следственно-оперативная группа. На раскрытие разбоя были ориентированы сотрудники всех оперативных подразделений города и близлежащих районов. В результате оперативной группе удалось в кратчайшие сроки вычислить подозреваемого.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» преступник был задержан, им оказался 30-летний житель областного центра. В настоящее время по данному факту ведётся досудебное расследование по статье 192 части 1 УК РК «Разбой», - рассказал начальник Управления полиции г. Усть-Каменогорска полковник полиции Даур Ибраев.