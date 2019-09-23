+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 17 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Совершено разбойное нападение на букмекерскую контору в Усть-Каменогорске

23 Сентября 2019 18:33
Поделиться:
Совершено разбойное нападение на букмекерскую контору в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские в течение двух часов задержали подозреваемого в разбойном нападении на букмекерскую контору, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу УП г. Усть-Каменогорска.

Новости по теме

Разбойник в маске напал на 83-летнюю акмолинку

Сегодня на канал «102» центра оперативного Управления полиции поступил звонок с сообщением, что неизвестный мужчина в возрасте 25-30 лет совершил разбойное нападение на букмекерскую контору. Мужчина, перепрыгнув через стойку, и угрожая кассиру разбитой бутылкой, похитил денежные средства в сумме около 350 000 тенге.

На место происшествия незамедлительно, после получения информации о совершенном преступлении, прибыла следственно-оперативная группа. На раскрытие разбоя были ориентированы сотрудники всех оперативных подразделений города и близлежащих районов. В результате оперативной группе удалось в кратчайшие сроки вычислить подозреваемого.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» преступник был задержан, им оказался 30-летний житель областного центра. В настоящее время по данному факту ведётся досудебное расследование по статье 192 части 1 УК РК «Разбой», - рассказал начальник Управления полиции г. Усть-Каменогорска полковник полиции Даур Ибраев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив