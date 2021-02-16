Совершено хищение более 22 млн тенге, выделенных на стажировку сотрудников
Вышеуказанный гражданин путем предоставления в АО «Казахстанский институт индустриального развития» фиктивных документов, подтверждающих получение услуг по обучению и стажировки своих работников в период с 20 июня по 20 июля 2016 г. в г.Пермь (РФ) в производственных цехах ООО «Поток-М», совершил хищение денежных средств в размере свыше 22 млн тенге. Данные средства предназначались на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров.
Приговором № 2 Сарыаркинского районного суда города Нур-Султан Рахимов А.М. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч. 4 п. 2) УК РК и ему назначено 3 года 9 месяцев условно с лишением права заниматься индустриально-инновационной деятельностью сроком на 4 года.