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    14:00, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Совершено хищение более 22 млн тенге, выделенных на стажировку сотрудников

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершено уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Maxvidl» Рахимова А.М. по факту хищения бюджетных средств и нецелевого использования государственного гранта. Данный факт выявлен столичным Департаментом экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Вышеуказанный гражданин путем предоставления в АО «Казахстанский институт индустриального развития» фиктивных документов, подтверждающих получение услуг по обучению и стажировки своих работников в период с 20 июня по 20 июля 2016 г. в г.Пермь (РФ) в производственных цехах ООО «Поток-М», совершил хищение денежных средств в размере свыше 22 млн тенге. Данные средства предназначались на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров.

    Приговором № 2 Сарыаркинского районного суда города Нур-Султан Рахимов А.М. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч. 4 п. 2) УК РК и ему назначено 3 года 9 месяцев условно с лишением права заниматься индустриально-инновационной деятельностью сроком на 4 года.


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