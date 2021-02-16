Совершено хищение более 22 млн тенге, выделенных на стажировку сотрудников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершено уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Maxvidl» Рахимова А.М. по факту хищения бюджетных средств и нецелевого использования государственного гранта. Данный факт выявлен столичным Департаментом экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Вышеуказанный гражданин путем предоставления в АО «Казахстанский институт индустриального развития» фиктивных документов, подтверждающих получение услуг по обучению и стажировки своих работников в период с 20 июня по 20 июля 2016 г. в г.Пермь (РФ) в производственных цехах ООО «Поток-М», совершил хищение денежных средств в размере свыше 22 млн тенге. Данные средства предназначались на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров.

Приговором № 2 Сарыаркинского районного суда города Нур-Султан Рахимов А.М. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч. 4 п. 2) УК РК и ему назначено 3 года 9 месяцев условно с лишением права заниматься индустриально-инновационной деятельностью сроком на 4 года.